Gran Hermano 2022: a quiénes votó Daniela tras usar la espontánea

Embed Venganiela hizo otra vez la espontánea ¿A quiénes apuntó?



¡Mira #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2! #GH2022 pic.twitter.com/4sEK5qq8WK — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 5, 2023

Cuando ingresó al confesionario, Daniela primero expresó lo feliz que estaba por haber sido salvada por el público para continuar en el reality. Acto seguido, pidió utilizar la espontánea y nominó a Alexis. "Sentí que jugaron mucho conmigo y con la cabeza de Thiago, no me gustó nada de lo que vi afuera”, explicó cuando el Big le pidió que mencione los motivos de su nominación.

“Me la hizo y ahora es momento de yo juegue con él; dijo muchas cosas feas sobre mi, siento que no juega limpio, no me gusta su juego”, finalizó la modelo.

Respecto al segundo nombre, Daniela se mostró dubitativa pero finalmente eligió nominar a Maxi y mencionó que “nunca estuvo en placa y quiero probarlo en placa a ver cómo le va”.

Por otra parte, Pestañela habló sobre su promesa de venganza contra Thiago Medina, sin mencionarlo pero indicando que “siempre gana todas las pruebas de líder”. “En parte estoy acá por eso, no me olvido de nada pero todo tiene su tiempo”, recordó la participante que parece confirmar que continuará con su estrategia de sacar a Thiago de la casa.