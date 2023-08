Gonzalo Heredia: "El argentino tiene la necesidad de sentirse protagonista"

Sixto Yegros: "Elegí el rap con el corazón, no pensaba en tener una ganancia"

Esta semana "La One" salió al cruce de la conductora de los teléfonos luego de que esta criticara al país y disparó: “Aguante Argentina, aguante los argentinos. Amo mi país. Nunca me tuve que ir de mi país, porque me dio todo”.