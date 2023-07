Gladys La Bomba Tucumana, reveló en LAM detalles de su emotivo noviazgo. 

Para luego detallar que en el tiempo que compartieron juntos “tuvimos una historia hermosa de amor, como nunca en mi vida. Creo que es la primera vez que amo de verdad a alguien”.

La EMOTIVA HISTORIA de AMOR de GLADYS "LA BOMBA TUCUMANA"

Luego se pronunció en relación a los motivos que llevaron a distanciarse en el presente donde a su pareja, hace cuatro meses le diagnosticaron cáncer. “Tuve la desgracia y él también de que se enfermara, y quisiera atravesar su enfermedad solo”, sostuvo.

“No quiere que nadie lo acompañe, yo estoy quebradísima, muerta en vida porque me duele no poder acompañarlo.No se que hubiera hecho yo en su lugar pero jamás me hubiera alejado de él nunca”, señaló.

La Bomba Tucumana destrozó a María Becerra y Tini Stoessel: "Yo soy la única cantante de cumbia"

La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" volvió a meterse de lleno en una polémica al acusar a María Becerra y Tini Stoessel de realizar música muy similar, al punto de ni siquiera poder diferenciarlas.

En diálogo con el programa televisivo Implacables acerca de sus nuevos proyectos, la situación tomó otro rumbo cuando la reportera le preguntó qué opinaba sobre la nueva generación de artistas, entre los que mencionó a María Becerra y Trueno. La contestación de La Bomba Tucumana fue llamativa, ya que fue muy despectiva.

"Me parece que todo suena igual. A veces no sé quién es quién, si es Tini o María Becerra", comenzó por expresar. Ante el planteo de la reportera de que Stoessel es del pop, Gladys añadió: "Cuando cantaron juntas, no sabía quién era quién, y yo soy cantante, tengo oído musical. Todo suena igual y eso no me llama mucho la atención".