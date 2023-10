"Pruebo mucho teta de mis amigas… no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café ", indicó delante de sus compañeros en Soñé que Volaba.

Pero no es la única famosa que lo hizo porque Kim Kardashian y Juana Repetto. La argentina reveló que se sacó del pecho y se lo dio a su marido. Esto también generó polémica, pero lo reciente dicho por Accardi indignó en redes.

“Lo que es estar al pedo”, “No me sorprende. La misma boluda que confundió el opening de Dragon Ball con un tango”, expresaron.

Nico Vázquez le pidió en vivo a Gimena Accardi abrir la pareja: cuál fue su respuesta

La pareja Nico Vázquez y Gimena Accardi es una de las más queridas del mundo del espectáculo y cada vez que se juntan, revolucionan las redes sociales. Ambos estuvieron en el programa de Migue Granados y el actor sorprendió al pedirle abrir la pareja en vivo.

Accardi Vázquez Redes sociales

“¿Te gustaría ser swinger?”, le consultó el conductor a Nico y él respondió con sinceridad: “No sé, no me animo yo”. Y, como de costumbre, Granados recurrió al chiste: “¿Querés que yo esté con Gime en un lugar tipo nos vamos tres días a la costa y ves qué sentís?”

“Es que eso puede pasar”, contestó y Accardi se metió en el juego: “Pero él se queda con Fer (La pareja de Migue)”. Todo terminó en broma cuando el rosarino expresó: “Uh no, no. No me la banco”.