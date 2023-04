Gerard Piqué vendió la mansión donde vivió con Shakira y sus hijos: cómo es por dentro

La mansión está ubicada en Barcelona, en una de los barrios más exclusivos llamado Esplugues de Llobregat. Allí vivió con su familia durante 12 años.

No obstante, al futbolista parece no traerle buenos recuerdos, es por eso que decidió desprenderse de la propiedad en la que, según versiones en la prensa del corazón, habría engañado a su exesposa con Clara Chía. De acuerdo a la información, la venta no sería tan sencilla, ya que está valuada en 14 millones de euros.

¿Cómo es la mansión en la que vivieron Piqué y Shakira en Barcelona?

Esta en uno de los barrios exclusivos de Barcelona. Además de tener una ubicación residencial, el inmueble cuenta con muchas comodidades y varios ambientes. La casa consta de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.

Una de los ambientes más destacados son el living comedor con una gran isla en el centro, además la lujosa cocina y tres salas de estar para recibir invitados.

Además tiene un gimnasio muy bien equipado, zona de juegos, una biblioteca, zonas de estudio, canchas de básquet, padel, un gran jardín.

