Gabriel Schultz explotó contra Metro 95.1 por levantarle su programa: "Hace 34 años hago radio..."

Sobre la razón por la que no lo contó antes, el conductor contó: "Yo esperé a hoy para comunicarlo y quizás hayan notado en este último mes que era difícil que estuviéramos todos. Porque realmente era muy difícil sostener el entusiasmo, dado que esta noticia la sabemos desde hace un mes". Así, confirmó que ocultaron el tema durante mucho tiempo.

Ingresando en los detalles, Schultz señaló: "Primero nos dijeron que íbamos a seguir hasta fin de año. Ya eso nos dolió. Y hace un par de semanas nos dijeron que no, que ni siquiera a fin de año, que terminábamos a fines de septiembre". Todo esto confirma que el programa del viernes 28 fue el último.

Código Metro con Santiago Korovsky El programa Código Metro estuvo poco tiempo al aire. Redes sociales

"No es una decisión nuestra absolutamente. Ninguno de nosotros quería dejar este programa, todos queríamos seguir haciéndolo. No nos dieron esa posibilidad las autoridades de la radio", continuó el conductor con una notoria emoción.

Para finalizar, Gabriel Schultz confesó su situación personal: "Yo en lo particular estoy un poco con la voz quebrada porque el lunes va a ser la primera vez, en mis últimos años, en que me voy a levantar y no voy a ir a ninguna radio. Hace 34 años que me levanto y voy a una radio y el lunes no". Con estas palabras, terminó por despedirse de Radio Metro 95.1.