Franco Torchia: "Muchos tenemos la sensación de que estamos financiando a personas que nos hostigan"

Luego de que el conductor Mariano Hamilton señalara que la situación le generó angustia, algo con lo que su compañera Carla Czudnowsky aseguró disentir, el escritor la calificó como "una situación de dos varones guapos y yo nunca pude ser un varón guapo. Al contrario, siempre fui el destinatario de intentos de golpes por no ser un varón heterosexual, así que incluso me provoca una especie de 'admiración'".

Entonces hizo mención a "una atmosfera ideológica" reinante, donde se vive "con estos niveles de violencia digital que luego se trasladan de forma automática a una violencia física directa".

"Existe una falta de reacción concreta. No tenemos registro suficiente de las actitudes tipo Dillom en general de todos los que recibimos violencia digital permanente. No tenemos la capacidad, no vamos por la vida en un vuelo o en la calle encontrándonos con nuestros hostigadores, pudiendo o no elegir tener una reacción así", sostuvo.

Luego consideró que "la viralización y la celebración del momento Dillom tiene que ver con que vimos materializada una reacción que muchos podríamos querer tener, aun frenándonos o inhibiéndonos, y que no tenemos o entregamos".

Sin embargo, le adjudicó la responsabilidad de este clima al poder: "Estamos en una situación institucionalizada de la violencia". "Es tal el nivel de descontrol financiado por el Estado, que quienes padecemos esto mismo traducido en, por ejemplo homofobia, tenemos la sensación de que estamos financiando con nuestros impuestos a personas que usan ese dinero para hostigarme o violentarme a mi y a miles por ejemplo por mi orientación sexual", reflexionó.

"Creo que la necesidad de ver una escena así era tal que había tribunas enteras festejando esta situación. Ninguno de estos personajes había sido "ajusticiado" o señalado públicamente así hasta hoy", aseguró respecto a la figura de los trolls libertarios, aunque aclaró que "en efecto así no se sale" del contexto violento.