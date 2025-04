Tras ser señalada por Viviana Canosa, Florencia Peña se puso a disposición de la Justicia

"Soy actriz, conductora de televisión, con más de 30 años de intensa y reconocida labor en diferentes ámbitos de la cultura y la industria del entretenimiento, tales como el cine, teatro y televisión", indicó Peña en su presentación ante el juez federal Ariel Lijo, quien interviene en la causa que se inició tras la denuncia de la periodista.

En ese sentido, aseguró que la inclusión de su nombre en "supuestos hechos gravísimos denunciados" son "expresiones difamatorias" de los que afirmó ser "completamente ajena".

Además, mencionó "la gravedad de los supuestos hechos mencionados y el tremendo daño moral que se ha hecho y se sigue haciendo a partir de la exposición pública y el circo mediático que lamentablemente algunas personas han montado".

Viviana Canosa

La angustia de Florencia Peña por la denuncia de Viviana Canosa: "Tocamos un límite"

Mientras la denuncia de Viviana Canosa deja vivos sus coletazos, Florencia Peña no pudo ocultar su angustia por las acusaciones que la involucran en la red de trata. “Tocamos un límite, tenemos que repensar qué decimos las cosas”, lamentó.

“Muchos me conocen hace muchísimos años, la gente en redes no cree esto. Lo peor de todo es que no tenemos derecho al olvido porque mi nombre hoy está relacionado a una red de trata”, se despachó en diálogo con Juan Amorín y equipo en La Mañana por C5N.

Enseguida agregó que “nadie se hace cargo de la denuncia, se hace la boluda y no dice nada. Lo dice en potencial: es un delirio, nos vamos a la mierda, hay que frenar por mí, por Lizy y por todos, nos tenemos que replantear cómo se comunica”.

La actriz rompió el silencio en LAM, apenas se supo que estaba involucrada en el escándalo que inició con las acusaciones de Viviana Canosa.