Bailando 2025 fue dado de baja definitivamente: qué pasó con el regreso de Marcelo Tinelli

Bailando 2025 no saldrá al aire: qué pasó con el programa de Marcelo Tinelli

Aunque pasaron apenas unas semanas desde que se confirmó el regreso del Bailando a la pantalla de América , finalmente este martes se conoció que el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli no saldrá al aire este año .

Después de una temporada 2023 con números de rating que no fueron los esperados, el canal decidió que el programa no regrese y seguir apostando por otros contenidos.

tuli costa final bailando Captura TV

"La realidad es que no hay plata para bancarlo. Es un formato caro y no dan los números", explicó el periodista luego de salir al cruce de Marina Calabró quien había asegurado que estaba todo confirmado para que el animador y empresario volviera al aire. "Dice cualquier cosa", apuntó sobre lo informado por la panelista de Gran Hermano.

"No hay Bailando, no jodan más con el Bailando. ¿Se entendió?", agregó el conductor de LAM dejando en claro que la determinación no tiene vuelta atrás, argumentando que "es el programa más caro de la televisión argentina".

Por último, indicó que pese a que Tinelli ya tenía algunos candidatos a participantes definidos, este año no podrá ser. "Incluso me había mostrado una lista tentativa de candidatos y los posibles jurados de esta edición", concluyó.