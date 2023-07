Flor Vigna sorprendió al opinar de la vida de Nico Occhiato: "Se merece todo lo que le está pasando..."

Yanina Latorre adelantó que Flor Vigna será reemplazada en El Último Pasajero por una ex Gran Hermano

Incluso, no dudó en detallar por qué cree que consiguió sus objetivos laborales: "Lo principal del éxito es lo que tardó en cocinarlo. Él perseveró mucho para triunfar". Así, la bailarina no dudó en demostrar su orgullo por su expareja, a pesar de que muchos consideran que su vínculo no es el mejor.

Para finalizar, Flor Vigna remarcó cómo fue el momento en el que Nico Occhiato se dio cuenta de lo que debía hacer para triunfar: "Él tenía muy en claro que tenía que darlo todo en la radio y en la tele. No fue eso lo que nos separó". Con esto último, la bailarina volvió a hacer énfasis en que nada tuvo que ver lo laboral con su alejamiento.