Flor de la V arremetió contra Taylor Swift: "Un papelón..."

La conductora Flor de la V arremetió contra la cantante Taylor Swift con motivo de su particular arribo al país , donde decidió bajarse del avión con un paraguas y no se mostró públicamente .

Por eso, sobre lo ocurrido con el paraguas, la conductora remarcó: "¿Tanto? Salir del avión y por lo menos una imagen, ni siquiera le piden un autógrafo. ¡Una imagen de lejos! 34 años, ¿Hay necesidad hacer semejante circo?". De esta manera, se ganó las críticas de los fans de Taylor Swift en redes sociales.

Y no terminó allí, sino que continuó: "Me pareció un montón. Me parece de cuarta, terminan siendo desagradecidos. La banco como artista porque me encanta lo que hace, pero esto me pareció un papelón". Así, decidió ir contra corriente y apuntó fuertemente contra la cantante, lo que le significó recibir muchos insultos por parte de los fans de la norteamericana.