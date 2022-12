Floppy Tesouro lució una microbikini con un diseño innovador para el verano 2023

Floppy Tesouro 28-12-2022 Redes sociales

“Verano y el traje de baño negro no falla”, escribió en su cuenta de Instagram y más tarde subió el detrás de escena de las imágenes que se sacó para promocionar su cápsula. Acompañó con el pelo suelto y con bucles y posó descalza.

Floppy Tesouro 28-12-2022 Redes sociales

Floppy fue noticia en las últimas semanas por su supuesto romance con Mauro Icardi al que ella misma confirmó que era mentira. Sin embargo, ella está enfocada en su trabajo el cual publica en redes sociales a diario.

Floppy Tesouro 28-12-2022 Redes sociales

Sonia Isaza lució una microbikini con el color furor del verano 2023

La modelo Sonia Isaza rememoró sus días de vacaciones a las que asistió junto a su pareja Arturo Vidal y compartió la imagen de ella a unos metros de la playa con una microbikini con uno de los colores tendencia del verano 2023. La publicación causó furor entre sus seguidores.

Sonia Isaza 27-12-2022 microbikini marrón Redes sociales

Utilizó un corpiño tradicional en forma de triángulo con tiras finas que se atan al cuello y a los costados. La tela es simple y no tiene relleno ni push up. Mientras que la parte de abajo también tiene tiras a los costados, pero no se atan. El diseño es uno de los más utilizados en el mundo.