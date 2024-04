Floppy Tesouro aprovechó las playas uruguayas para posar en microbikini animal print

La modelo eligió un look que combina las últimas tendencias en la moda playera. Posó cerca del mar y sus fans reaccionaron.

Floppy Tesouro viajó a las playas de José Ignacio, Uruguay, y posó con una microbikini animal print, camisa off white y una cap. La bailarina vistió un traje de baño con un estampado que sigue marcando tendencia. Además, como fanática de la moda, no dejó pasar la oportunidad de sumar a su look los accesorios del momento.