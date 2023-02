Fito Páez en Mega 98.3: "La nueva versión de 'El Amor Después Del Amor' tiene versiones alucinantes"

Fito Páez, Juan Di Natale y Bebe Contepomi Así se llevó a cabo la entrevista de Mega 98.3 a Fito Páez. Redes sociales

Por otro lado, Fito Páez realizó un crudo análisis sobre la actualidad de la política: "Hoy podemos decir con total certeza que la derecha y la izquierda fracasaron. Son fracasos rotundos. Por eso no sé por dónde van a salir. Lo único que si sabes es que no se trata de una pelea de un -ismo, se trata de ricos contra pobres y opresores contra oprimidos. Entonces, todas las otras luchas están metidas ahí adentro".

En cuanto al presente de la música nacional, el cantante rosarino explicó: "Yo con la música no tengo ningún problema, los problemas que tengo son cuando me empiezo a aburrir y no encuentro textos que me gusten, como lo estoy acostumbrado con los que me crie. Me aburro como un niño". Esto no fue lo único, sino que después brindó una opinión llamativa.

"Soy un chico muy juguetón, me aburro cuando no encuentro las melodías de Mozart o del tango, porque son divertidas. Entonces, lo que veo es un mundo joven, por momentos extremadamente conservador", aseguró. Y no terminó allí, sino que también recordó una frase de Charly García: "En la música hay 3 elementos. El ritmo, la armonía y la melodía, les faltan dos, por no contar el texto".