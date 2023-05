Filtraron un chat privado de Pampita y estalló el escándalo

Pampita Redes sociales

Escribió: “Yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos depende de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle”.

Al darse cuenta que quedó expuesta, Pampita le respondió a Mar: “¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. ¡Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa”.

Pero el ida y vuelta continuó en un alto tono por parte de la modelo plus size: “Ah y cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar”.

Para finalizar, Pampita le respondió con capturas de pantalla sobre la noticia de pelea: “Ahí tenés tus notas en los portales todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginas de muchas otras maneras”.

“Que ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen, pero ¿cómo no la conocías? Parece que te manejás así bastante seguido. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá esos animales los cuide alguien con buen corazón y no vos”, cerró la conductora.