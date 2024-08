Pero ahora se filtró la imagen que subió y generó polémica y se trató de una foto del DT sacando la lengua. Lejos de salir de la polémica, Fátima subió un video con la imitación a Susana en donde habla del tema. Al inicio de la grabación una persona le pregunta: “¡Susana, Susana! ¿Qué pensás de Fátima que dicen con lo de Scaloni?”.

Fátima Florez Scaloni

A lo que ella contesta con imitando la voz: “No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor”. Luego agrega en ese video picante una frase que la metió más en polémica.

