Fátima Florez confirmó un nuevo romance tras separarse de Javier Milei: quién es su pareja

En diálogo con el programa Polino Auténtico de Radio Mitre, el conductor Marcelo Polino comenzó por preguntarle si había tiempo para el amor. Ante esto, Fátima Florez reveló: "Hay algunos candidatos dando vueltas, pero todavía no he tenido tiempo. No sé si estoy preparada porque soy medio a la antigua. Para mí las cosas tienen su tiempo. Puede estar cerca la noticia, pero esta vez no voy a contar nada".