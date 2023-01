Famoso actor le mandó una carta documento a Cinthia Fernández y ella explotó

“Si no adeudaba, tenía la posibilidad de expresarlo públicamente. ¿Tan nervioso se puso?”, se quejó en su cuenta de Twitter. Además, explicó que consultó "con una fuente directa que es su exmujer”, Vanesa Schual.

Claro, el tenso momento se dio en Nosotros a la mañana, cuando la panelista arremetió: “Tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre y la Justicia te puso un provisorio”.

Un poco sorprendido por la acusación, el actor fue cauto y respondió: "No voy a hablar de mí, de mi hijo, ni de nadie. La Justicia falló a mi favor y cumplo con lo que dice el juzgado". En la misma línea aclaró que no quería continuar hablando de valores porque hay muchas mujeres que no reciben el mismo importe.

Cinthia Fernández lució una microbikini que es furor en el verano 2023

La modelo utilizó un conjunto de dos piezas de su cápsula de trajes de baño, que bautizó como "Muñecas". Y subió un video en sus redes sociales musicalizado con el hit de Tini y La Joaqui.

La panelista subió un video a sus redes sociales donde bailó al ritmo del tema "Muñecas", recientemente estrenado por Tini Stoessel y La Joaqui. Donde la modelo estrenó una microbikini de dos piezas, que forman parte de su nueva colección con la marca "Sunsea bikinis".

El traje de baño de dos piezas, la parte de arriba es estilo triángulo que combina dos colores, un verde inglés con un beige clarito, junto a unas tiras largas de tela que se atan por atrás en la espalda. La parte de abajo es estilo tanga, pero con la paleta de un sólo color, el verde. Aunque tiene unos detalles en las tiritas a cada lado de la cadera, autoajustables de color beige.