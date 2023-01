Cinthia Fernández estalló y reveló que atraviesa un angustiante momento

La panelista de TV explicó que no podía encontrar a alguien que la ayudara: “Uno vino y me dejó estos agujeros. Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él. Tres plomeros. Parece que son millonarios o no sé. No se puede creer. Igual que la carpintería, tremendo”.