Facundo Pieres confirmó su reconciliación con Zaira Nara: qué hizo

A través de su cuenta de Instagram, Pieres decidió anunciar públicamente su relación amorosa con Zaira Nara , compartiendo una fotografía en la que aparece abrazado a la modelo en una cancha de polo. Este gesto significativo llega después de meses de especulación sobre por qué no blanqueaban su relación .

Pero eso no es todo, sino que el polista acompañó su publicación con la canción La Morocha de Luck Ra y BM. Este gesto musical no pasó desapercibido, ya que la letra de la canción dice "Y que alguien saque a bailar a la morocha", un guiño romántico que no deja lugar a dudas sobre el renacimiento de su historia de amor.

Facundo Pieres foto con Zaira Nara Instagram Así se confirmó la reconciliación de Pieres y Nara. Instagram

Sus seguidores y fanáticos han celebrado esta noticia con entusiasmo y esperan ver más momentos felices de esta pareja en el futuro. La confirmación de su reconciliación ha sido una noticia bien recibida en el mundo de las celebridades, y sin duda es un testimonio del amor que comparten Facundo Pieres y Zaira Nara.