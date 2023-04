Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por los encuentros que tiene con su hija Indiana

El conflicto entre Fabian Cubero y Nicole Neumann por su hija Indiana, no tiene fin. La joven se fue a vivir con su padre y desde ese entonces, el futbolista no hace más que cruzar a su exmujer, a quien la acusó de no acercarse a la adolescente.

Al parecer la modelo va a buscar a su hija al colegio una o dos veces por semana, meriendan juntas a solas y comparten esa salida. No obstante, el ex Vélez, tuvo un inesperado acto que desató un fuerte malestar en la jurado de los 8 Escalones.

“Es mentira que madre e hija no se hablan y que están peleadas, e incluso, lo que ella hace es ir una o dos veces por semana a buscarla al colegio y se van a merendar juntas. Tienen este vínculo. Comparten una salida juntas, sin sus hermanas y sin Manu Urcera. Y después la lleva a lo de Cubero”, reveló la periodista Maite Peñoñori, en el programa conducido por Flor de la V, Intrusos.

Y luego desarrolló qué ocurrió: en estos esporádicos encuentros que estarían teniendo ellas dos, una actitud del el exfutbolista, desató un fuerte malestar en la modelo. "Particularmente, la semana pasada, Nicole fue a buscarla al colegio como habían pautado y le dijeron que ya la había retirado el papá cuando la dinámica era la merienda con ella", reveló.

En el programa también sostuvieron que Cubero cambió su estrategia legal y contra denunció a la modelo reclamándole más de 15 mil dólares ya que, según él, Indiana está viviendo con él.

El cruce por la cuota alimentaria entre Cubero y Neumann

El exjugador de Vélez lanzó una indirecta contra la madre de sus hijas sobre la información mediática y se defendió. "Muchas veces se dicen cosas que no son reales. Yo no paso información a la prensa, pero cuando se pasa información y la prensa lo único que es repetir la información que les pasan, claramente siempre voy a quedar expuesto", deslizó.

“Pero yo no soy de pasar información a la prensa, esas cosas no me gustan, porque no tengo que demostrar nada a nadie”, agregó en relación a la modelo.

Respecto a la cuota alimentaria de sus tres hijas, comentó: "Yo me hago cargo de mis hijas, nada más, yo no me tengo que hacer cargo de nadie más. Yo lo que tengo que cumplir es con el colegio, la obra social de las nenas, porque son mis hijas, obviamente"

"Yo lo que quiero dejar en claro es que yo me tengo que ocupar del bienestar de mis hijas, nada más. Me estoy haciendo cargo de mis hijas como corresponde", sentenció.