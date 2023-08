Escándalo en vivo entre Carmen Barbieri y Estefi Berardi: "Sos una desagradecida..."

Y no se quedó allí, sino que continuó: "En la vida hay que ser muy agradecida y hay que avisarle a la conductora: 'no voy a venir'. Te iba a decir: 'claro, andá a sopletearte así estás más bronceada'". La ausencia de la panelista fue con motivo de su debut en un programa de eltrece.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feltreceoficial%2Fstatus%2F1686124922366746634%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Estefi Berardi reveló en #PocoCorrectos que Jessica Cirio se encuentra en pareja y dio indicios de quién es la persona: “Ella lo va a desmentir”.#lovieneltrece pic.twitter.com/ZlL9Z6D0m4 — eltrece (@eltreceoficial) July 31, 2023

Ante esto, Estefi Berardi le aseguró que se estaba "yendo al pasto", ante lo que la conductora remarcó: "Qué me voy a estar yendo al pasto. Dejá de joder. No me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida. Dejame de joder". Estas palabras fueron muy claras contra su compañera de trabajo.

Para finalizar, la panelista le consultó si no podría haber ocurrido que simplemente se olvidó de avisarle, ante lo que Carmen Barbieri señaló: "Conmigo, no. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta".