Una bailarina de ShowMatch denunció que la "drogaron" en una excursión en Brasil

“Nos convidan a mi abuela y a mí y nos dan dos vasitos perfectos, con licuado de banana”, comentó la joven en redes sociales. Ella bebió los dos vasos porque la mujer mayor calculó le iba "a hacer mal a la panza’”, refirió la exintegrante del staff de Marcelo Tinelli.

Enseguida se sintió mal: “Me paro y digo ‘uf, qué cansadas que tengo las piernas’”, aseguró cuando continuaron la recorrida. Detalló que en vez de que los síntomas se le pasaran, que supuso eran por el calor, esto no sucedió: “Me empezaron a temblar las piernas, los cuádriceps. Sentía que ya no podía subir más las escaleras, como que se me desvanecían las piernas”.

Mientras, el guía intentó adjudicarle su estado a un golpe de calor, y ella empezó a desconfiar de tal situación: “Le digo ‘abuela, no tengo la presión baja. Estoy sintiendo algo en el cuerpo que nunca en la vida sentí’”. Enseguida, la abuela reacción tomándola de la mano y sacándola del grupo.

“Me agarra el brazo y me dice ‘Fiorella, venís conmigo’”, fueron sus palabras. Ese fue el momento en que ambas mujeres atravesaron la zona peligrosa y pudieron tomar un taxi. Una vez que volvieron al hotel, hicieron una consulta con una médica, quien les confió haber tenido otros casos similares con turistas.

La denuncia

La artista argentina decidió no dejar las cosas así, y después de analizar todo lo ocurrido, y viendo que el malestar que persistía, decidieron denunciar el hecho. Aprovechó para alertar a sus seguidores en redes sociales :“No podía controlar mi cuerpo y yo tengo mucha conciencia de mi cuerpo porque soy bailarina. A mí no me van a pelotudear. Yo no tenía la presión baja, a mí no me afecta el calor, no me pasaba nada de eso”, reflexionó.

Agregó: “¿Viste cuando tu mamá te dice ‘no tomes nunca de un vaso que no viste cómo lo hicieron’? Por más que estés en una excursión paga, donde todo parezca seguro, no tomes un vaso nunca”, concluyó.