El tenso cruce entre Carlos Maslatón y Cynthia García: "¿Cómo me decís una cosa así?"

El tenso cruce entre Carlos Maslatón y Cynthia García: "Vos no me podes decir algo así"

El liberal estaba relatando que habla del programa de C5N en sus sesiones de terapia y que su compañera, con quien ya tuvo varios debates picantes, le hacía acordar a una maestra del colegio. " Siempre estoy esperando una represión de parte tuya ", comentó. "No, yo no soy represora", respondió García.

Citando una frase de Sartre, la periodista le preguntó: "¿Qué hiciste vos con el Maslatón de UPAU? ¿Qué hiciste con el Maslatón que pedía plaza para (el militar Ramón) Camps?". "No, ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo me decís una cosa así?", respondió al instante el abogado.

"¿Vos pensás que yo alguna vez fui procesista? No hubiera podido hacer política si era procesista, Cynthia. Siempre fui anti dictadura militar", continuó dejando ver su molestia con la acusación de la periodista.

Ante la respuesta de su compañero, la periodista indicó que "no voy a entrar en carpetazos, no lo voy a hacer porque no te detesto". "Esto es muy jodido lo que estás diciendo", siguió Maslatón.

Entonces, García retrucó "¿Más jodido que ser anti pandémico, negador de la pandemia?", en relación a una debate sucedido en la emisión del martes donde el abogado liberal indicó no estar de acuerdo con algunas medidas tomadas por el gobierno durante la pandemia del Covid-19. En este momento, todo el panel intervino para intentar apaciguar las aguas.

"Sobre la presunta pandemia tenemos interpretaciones diferentes", reforzó el analista financiero y dio por terminada la discusión sobre la pandemia.

"Vos no podes imputarme a mi alguna conexión o simpatía o defensa de la dictadura militar... Y en materia de negacionismo, si te preocupa, deberíamos estar del mismo lado vos y yo, no busques diferencias donde no las hay", sentenció Maslatón ante lo que García respondió con un tímido: "Tomo lo que decís".