El sugestivo me gusta que recibió Tini Stoessel: ¿se junta con otra estrella internacional?

La cantante Tini Stoessel recibió un sugestivo me gusta por parte de Sabrina Carpenter , una de las artistas del momento en Estados Unidos y el mundo , lo que ilusionó a los fans de La Triple T con una posible nueva colaboración internacional .

A través de su cuenta de Instagram, Tini Stoessel compartió un carrete de imágenes en medio de su "mini" gira con Coldplay por Estados Unidos y decidió musicalizar el post con la canción Please Please Please de Sabrina Carpenter. Esto ya era un claro guiño para lo que podía ser su futuro en la música, pero luego llegó lo aún más llamativo.