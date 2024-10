Tini Stoessel cantó con Coldplay en Saturday Night Live y se emocionó en el escenario

Juntos interpretaron We Pray, el tema en la que la argentina fue invitada a colaborar y que se estrenó en el mes de agosto. Si bien se esperaba la presencia de la banda británica, sí fue una sorpresa que Tini subiera a cantar con ellos.

TINI LA PRIMERA ARGENTINA EN CANTAR EN SATURDAY NIGHT LIVE pic.twitter.com/DOqjSDgcHu — vicu (@tinimcnuIty) October 6, 2024

La emoción no tardó en llegar: tras haber concretado su actuación en uno de los ciclos más vistos de la televisión de Estados Unidos, la cantante se expresó en su cuenta de X: "No puedo parar d llorar d la emoción no tengo palabras".

Tini

La relación entre Tini Stoessel y Coldplay se forjó en los emocionantes conciertos que la banda británica ofreció en Buenos Aires en 2022. Tini fue invitada por Chris Martin a subir al escenario en el Estadio Monumental para interpretar la emotiva canción Let Somebody Go junto a la banda.

Este momento fue especialmente significativo, ya que marcó la primera colaboración entre ambos artistas, simbolizando una unión entre la música pop argentina y el estilo internacional de Coldplay.

Así fue la experiencia Moon Music de Coldplay en el Valle de la Luna

El Parque Nacional Ischigualasto fue el lugar elegido por Coldplay para realizar un evento completamente disruptivo y nunca antes visto en la Argentina. La propuesta incluía el viaje desde diferentes partes del país y la pre-escucha del nuevo disco titulado Moon Music bajo la luz de las estrellas en “el hongo”, la piedra típica del Valle de la Luna.

La productora Warner fue la encargada de llevar adelante este acontecimiento y para eso, envió invitaciones a un selecto grupo de fans, influencers y medios, entre los que se encontraba C5N. La travesía comenzó el lunes por la mañana con el vuelo desde Aeroparque hacia la provincia de San Juan, donde los asistentes fueron recibidos por el fuerte soplido del viento Zonda.

Ya en el hotel ubicado en dos cuadras de la Catedral sanjuanina, este medio pudo charlar con dos fanáticos que habían ganado sus pases gracias a las redes sociales. “Estoy viviendo un sueño, nunca me imaginé poder tener una experiencia de estas características”, expresó Piero, un fiel seguidor peruano. Por su parte, Thiago, un fan oriundo de Brasil, reconoció la belleza de los paisajes argentinos y se mostró expectante con lo que se iba a vivir al día siguiente.

Y así fue que el día martes 1 de octubre la comitiva partió en dos micros hacia el Parque Nacional Ischigualasto, ubicado a 330 kilómetros de la Ciudad de San Juan. Este lugar, popularmente conocido como Valle de la Luna, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000 y sus paisajes se asemejan a uno de los planetas que se pueden ver en la saga de películas de Star Wars.

Luego de 4 horas de viaje, el grupo llegó a la base del lugar, donde los guardaparques junto con el equipo de Coldplay y Warner, recibieron a las 200 personas con una bolsa que incluía un buzo, una manta y una gorra que no solo eran un presente, sino que tomarían protagonismo a lo largo de la jornada. Entre los invitados para el gran evento, se pudo ver a Matías Alonso Revelli, el fotógrafo de Bahía Blanca que retrató la imagen de la tapa de Moon Music y con quien muchos fanáticos se sacaron selfies mientras calmaban las ansias a la espera del atardecer.

Mientras se acercaba la hora señalada, las combis enumeradas ya se preparaban para el traslado de los grupos selectos. El destino final era “el hongo”, la piedra típica del paisaje de Ischigualasto. Cerca de las 19 hs, luego de unos 30 minutos de viaje, los asistentes llegaron al lugar donde sucedería la preescucha del décimo disco de la banda británica. Un camino de velas marcaba el sendero y las mantas con almohadones en el suelo esperaban por los 200 visitantes.

La caída del sol coloreaba el paisaje mientras se hacía difícil reconocer a las personas, ya que para este momento, todos los periodistas, fans e influencers se encontraban vestidos de la misma manera: un buzo clarito y gorras con logos de Coldplay que se combinaban con los auriculares ecológicos y las pulseras individuales que para entonces se mantenían apagadas.

La ansiedad y la expectativa comenzaba a crecer entre los asistentes que miraban directo a una piedra. “Pueden bailar en las canciones más movidas y expresarse. Vamos a estar grabando la experiencia y va a dar vueltas por todo el mundo”, reveló uno de los integrantes del equipo de la producción encargado de la puesta de cámaras.

Y así sucedió. A las 20 horas, y ya casi sin iluminación natural, se proyectó una cuenta regresiva directamente sobre el hongo, mientras en los auriculares se escuchaba la voz de Chris Martin hablando en su español característico y agradeciendo a nuestro país por ser parte de su nuevo disco. Luego, todo fue música, luces y colores que pintaron simbólicamente el Valle de la Luna durante casi una hora.

La experiencia inmersiva generó diferentes emociones en los participantes. Desde sorpresa y alegría hasta lágrimas desconsoladas se pudieron apreciar en los diferentes rostros. Es que se vivió una conexión muy particular que combinó naturaleza -con el contacto directo con el suelo árido y las proyecciones animadas en el hongo que cambiaban y se adaptaban en cada tema- con el track list de Moon Music y el amor por la icónica banda.

De esta manera C5N fue testigo directo de un evento sin precedentes en la historia de la música. Una experiencia interactiva y sensorial única que demostró por qué Coldplay es una de las bandas que más se ha reinventado en sus más de 25 años de trayectoria y volvió a dejar en evidencia el amor que tiene Chris Martin por la Argentina.