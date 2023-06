El novio de Jujuy Jiménez rompió el silencio y habló sobre las fotos que confirman la infidelidad

“La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio. No lo puedo creer, estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es, lo pienso y no lo puedo creer, digamos, no lo entiendo”.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello Redes sociales

Por el momento se desconoce si Bello volvió a Argentina, continúa en Brasil o si viajó a otro lugar. Fue Yanina Latorre quien confirmó que el hombre fue contactado por periodistas: "Dijo ‘Agradezco el interés pero no tengo nada que decir’. Lo amo”.

Sofía Jujuy Jiménez lució en sus vacaciones una microbikini tendencia del verano

La modelo y periodista Sofía Jujuy Jiménez se hizo un espacio en sus vacaciones para mostrarse vistiendo una micribikini desde Sierra de la Ventana.

La presentadora es conocida por ser una gran seguidora de las últimas tendencias en cuanto a indumentaria y en esta ocasión lo puso en práctica vistiendo una de las prendas más elegidas de la temporada. La conductora lució un conjunto de dos piezas color azul petróleo confeccionado en lycra de tonalidad semi brillosa, tela predilecta por la moda actual que se puede ver en bodies, tops y leggins de estilo casual.

Jujuy Jiménez Redes sociales

Desde su participación en "The Challenge", la popularidad de Sofía Jujuy Jiménez viene aumentando, lo que generó que se haya elevado la cantidad de sus seguidores en sus redes sociales, quienes dejan cientos de comentarios y miles de "me gusta" a sus publicaciones. La modelo suele compartir en su perfil fotos de su día a día, rutinas y outfit que elige para sus compromisos.