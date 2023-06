Jujuy Jiménez explotó contra Bautista Bello tras su infidelidad: "La traición es..."

Según informó el influencer Fede Bongiorno: " Jujuy se fue a Croacia a filmar The Challenge y no podía usar el celular, volvió y lo primero que vio es que el novio estuvo con otra mina porque se filtraron fotos en redes ". La encargada de difundir las imágenes fue @ Gossipeame , una usuaria especialista en chimentos.

Bautista Bello infidelidad Jujuy Jiménez La publicación que desencadenó la separación de Jujuy Jiménez. Instagram

A través de múltiples historias de Instagram, Jujuy Jiménez expresó: "La verdad que estoy rota, estoy partida al medio, estoy desilusionadísima, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco, tenía mis planes, cosas para hacer juntos y ya está". Durante todo el video, se mostró llorando, dejando en claro su rotura de corazón.

Para finalizar, la modelo dejó en evidencia que no existe ninguna posibilidad de retomar su relación con Bello: "Cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".