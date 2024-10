Mariano Closs hizo un sorpresivo anuncio sobre su futuro en ESPN: "Nos vamos"

El conducto r Mariano Closs actualmente tiene su programa en ESPN que se llama F12 y, en las últimas horas, anunció un cambio que impactará de lleno en su programa y comenzará a aplicarse el lunes. Tranquilidad para los fanáticos, no va a terminar, pero cambiará el horario.

Mariano Closs Redes sociales

Pero en medio de tanto análisis, hicieron un anuncio que sorprendió a más de uno porque el programa tiene cuatro años de antigüedad en los que siempre se respetó el horario en el que se emitía, pero todo cambiará en las próximas horas.

"Desde el lunes, nos vamos a ver desde las 11 de la mañana por esta pantalla, o sea que no estaremos más de las 12", indicó el conductor. Por lo que tendrá dos horas de programa y no una sola. Irá de 11 a 13, mientras que una hora antes estará Alina Moine con SportsCenter AM.