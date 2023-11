El modelo más audaz: Zaira Nara mostró la microbikini que puede ser furor para usar en el verano

Microbikini para la noche: Zaira Nara volvió a mostrar la tendencia de la moda con un look de fiesta

Zaira Nara microbikini Instagram

De esta manera, Zaira Nara adelantó uno de los modelos que no podrán faltar para la próxima temporada primavera verano 2023/2024. Sus fans seguramente habrán dejado miles de reacciones en sus redes sociales, tal como lo hacen en su perfil cada vez que comparte alguna publicación.

Catherine Fulop causó furor con una microbikini al estilo Barbie tendencia para la playa

Catherine Fulop vistió una microbikini fucsia y captó la atención de sus seguidores en las redes sociales. Desde las soleadas playas de Miami, la conductora y modelo mostró su habilidad para estar siempre a la vanguardia de la moda, eligiendo prendas que marcan tendencia. En esta ocasión, la elección de su traje de baño no solo reflejó su estilo único e icónico, sino que también dejó en claro por qué es una referente tan seguida en Instagram.

Durante su estancia en Miami, acompañada por su hija Oriana Sabatini, la modelo aprovechó para dar la bienvenida al verano a su manera.

Catherine Fulop microbikini rosa Instagram

El traje de baño elegido para esta ocasión incluyó un diseño sin estampado, de un vibrante color fucsia. Este conjunto contó con un corpiño triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables que se atan formando un moño.

Catherine Fulop microbikini rosa Instagram

La modelo completó su conjunto de playa con accesorios que realzaron su look. Lució un sombrero de playa negro que añadía un toque de sofisticación al conjunto. En Instagram, sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando su publicación de comentarios elogiosos y "me gusta".