El inesperado cambio de look Cami Homs que impactó a sus seguidores

La modelo Camila Homs mostró su cambio de look en las redes sociales y se llevó el apoyo de sus seguidores con el tono que eligió para esta temporada otoño invierno 2023.

La mediática recibió cientos de comentarios que dieron me gusta a su nuevo rostro con el pelo color marrón chocolate como "Bueeeeeno" con emoticones de fuego en llamas, "Pooooor favoooooooor", "Hermosaaaa todo te queda super!!", "Diosa mil", con emoticones de corazones rojos, aunque hubo otros que no: "Me gusta más rubia".

La mamá de Francesca y Bautista, que tuvo con el 7 de la Selección argentina, destacó este viernes en el programa Desayuno Americano, en América, que está en tratativas de firmar contrato con Marcelo Tinelli el Bailando 2023, aunque destacó que "todavía faltan cositas", sobre la negociación con el productor de televisión.