El emotivo recuerdo de Cris Morena sobre Romina Yan en el día de su cumpleaños: "Hay algo..."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cris Morena (@bycrismorena)

“¡Feliz cumpleaños hijita bella! Hay algo en vos que se me parece, la esperanza que crece y crece… Es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y el rayito de luz está", escribió la creadora de Floricienta.

"Por siempre juntas con nuestras alas para volar por el universo felices. Te Amo. Mamá", concluyó Cris Morena, que usó para musicalizar una canción de Chiquititas.

romina yan.

Sobre la muerte de su hija, Yankelevich reveló: "Yo pasé mucho sufrimiento. Es un agujero negro, que lo sentís entre el pecho y el estómago y que no lo podés llenar con nada. Es un vacío de dolor tremendo".

También habló de las señales que recibió de su hija tras su fallecimiento. "A veces vas con el auto y atrás de un camión hay un nombre. No es casualidad. Si vos lo ves, es porque te están empujando a que lo veas. Sentir que te demuestran ‘estoy con vos’, eso es estar abierto. Escuchar la radio y que en las dedicaciones de los oyentes aparezca el nombre de tu ser querido. Si vos justo estás escuchando ese programa en ese momento, tenés que sentir que es así. Eso te trae alivio", sostuvo.

Cris Morena se refirió a su situación después del fallecimiento de su hija: "Estuve 3 años muerta"

Cris Morena vivió un momento muy emotivo cuando visitó un programa de televisión en el que le consultaron por cómo transcurrió su vida luego de lo que le tocó atravesar con Romina Yan, su hija. "Cuando pasó lo de Romina fue un antes y un después total de todo", es una frase que resume a la perfección la situación.

En primer lugar, la productora estuvo en La Peña de Morfi el año pasado y remarcó: "Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando estoy cayendo o me levanta cuando estoy levantada. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones. De verdad, lo que me quedó del conservatorio de piano fue la armonía y composición porque estudias todas las claves de las notas musicales".

Cris Morena y Romina Yan Cris Morena siempre recuerda a su hija Romina. Redes sociales

Referido a su carrera, Cris Morena detalló: "Nunca más toqué y es una pena enorme. Lo tengo en mi casa y no lo tocó, aunque mi nieto Franco viene y lo usa. En algún momento lo volveré a usar". Pero lo que sorprendió fue que explicó qué hizo en lo inmediato después de la muerte de su hija. "Ahí escribí todas las canciones del homenaje ViveRo que fue en 2019", reconoció.

En cuanto a lo que sintió en ese momento, la productora explicó: "Cómo hice no sé… Cómo sobreviví no sé… Porque estuve 3 años muerta, más a allá de escribir y escribir, estuve muy mal". Ante la repregunta de Jey Mammon sobre cómo consiguió salir adelante, fue algo que sumó más emoción. "Había nacido Inti, mi nieto más chico e hicimos un viaje con Sofía (Reca, mujer de Tomás, hermano de Romina Yan) a Berlín y a Praga", señaló Morena.

Durante ese viaje, la madre de Romina Yan detalló: "En Berlín tuve una epifanía. Tenía la sensación de que todo cambiaba y empezaba a entender el 'para qué' porque el 'por qué' no te dice nada y no tiene una respuesta, en cambio el 'para qué' tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo".

Por último, Cris Morena resaltó: "Lo hago por mis nietos, por mis hijos y porque amo la vida porque merezco seguir viviendo".