El documental de Netflix sobre los trabajadores que rodeaban a Barack Obama y su relación con el expresidente

Esta producción explora las formas en que las personas encuentran sentido a su trabajo y cómo las experiencias y luchas de cada uno conectan a todos a nivel humano. A través de un paseo por las calles, hogares y empleos de la gente muestra retratos íntimos de la vida, brindando a los espectadores una nueva perspectiva y aprecio por los trabajos que realizan cada día.

Sinopsis de Trabajar: Eso que hacemos todo el día, el nuevo documental que estrena Netflix

"Algunos lo hacen por dinero; otros, por vocación. Esta serie documental explora lo que significa trabajar para los estadounidenses contemporáneos en una época de cambios súbitos", adelanta la sinopsis de Netflix.

Es un viaje por las calles y sus gentes, muy liviano y cercano, un documental que logra mostrar la naturalidad y lo especial del día a día, de la mano de Obama, que tuvo, eso sí, un trabajo bastante especial.

Tráiler de Trabajar: Eso que hacemos todo el día

Producción de Trabajar: Eso que hacemos todo el día

Trabajar: Eso que hacemos todo el día (Working: what we do all day) es una producción de Higher Ground y Concordia Studio, producida por Barack y Michelle Obama y dirigida por Caroline Suh.