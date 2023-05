El difícil momento que atravesó Pamela David en vivo por América TV

Durante una entrevista de Desayuno Americano con Cinthia Fernández, la conductora Pamela David decidió no quedarse de brazos cruzados y fue muy dura con la vedette . "¿Puedo ponerme seria? Aunque no me gusta ponerme seria con esto. Hay que dejar de usar la palabra censura para cualquier estupidez, no sé de dónde surge la idea . Pero dejemos de usar la palabra censura, es una ridiculez ", comenzó por expresar en vivo.

Pero no solo se quedó allí, sino que tras una contestación de la vedette, la conductora de América TV fue por más: "Aflojemos, porque te das cuenta de la mala leche. No me importa de dónde surgió el rumor, pero claramente hay una mala leche enorme, porque el último móvil que diste fue a este programa. A mí me parece mala leche que digan que a partir de ahí no da notas". Con estas palabras, demostró todo su enfado con ella.

Escándalo entre Cinthia Fernández y Desayuno Americano: "No estoy censurada"

Con estas palabras, Pamela David se encargó de cruzar a Cinthia Fernández por sus acusaciones contra América TV, canal donde trabaja en la actualidad y conduciendo Desayuno Americano. Por otro lado, el rating del programa le dio una sorpresa hace unos días, motivo que la habría llevado a defender al canal.