El Bailando 2023 enfrentó las críticas tras mentir con un romance: "Sabía que iban a..."

Pero no solo se quedó allí, sino que sorprendió con lo que dijo a continuación: "Sabía que lo iban a exagerar, y en el streaming lo cuentan, y tenía miedo de que dijeran que yo ya estaba saliendo con él porque se me quemaban los chongos". Así, dejó en claro que tiene varios hombres detrás de ella, no solo al participante del Bailando 2023.

Para finalizar, Nenu señaló: "No quería quedar como que estaba conociendo a alguien, y que salía con otro, y que a la vez me ponía de novia al toque. No fue una estrategia. Es más, cuando Marcelo me dice que yo iba a bailar con él, me enteré en vivo". De esta manera, evidenció la poca planificación de América TV, ya que no le preguntó por su disponibilidad.