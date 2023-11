Coty Romero destrozó a un participante del Bailando 2023: "Milett lo estaba comiendo"

Luego, afirmó que él no tiene fuerza para estar en el Bailando 2023: "Vos no te lo inventas solito las cosas, te las tiene que inventar alguien más, porque ni siquiera para eso. Nosotros (en el streaming) le inventamos el romance. Nos tiene que agradecer y ahora viene a decir esto de mí". Así, dejó en claro su furia contra el participante.

Ingresando en más detalles sobre la supuesta falsedad de la relación amorosa, Romero confesó: "Él le dijo a la Tía Sebi 'dame una mano porque no sé qué hacer, porque no me dan artículo'. Milett lo estaba comiendo, no existía Martín". Vale recordar que hace algunas semanas, la producción separó a la pareja y ahora Figueroa pasó a ser la famosa con otro bailarín.