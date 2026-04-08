El actor de Hannah Montana que tuvo un cambio impresionante y hoy parece otra persona A dos décadas del estreno, su imagen actual refleja una evolución marcada por el paso del tiempo y nuevas decisiones profesionales. + Seguir en







Actor de Hannah Montana luce irreconocible tras 20 años. @codylinley

Cody Linley, recordado por interpretar a Jake Ryan, experimentó una transformación física notable que generó comparaciones con su etapa en la serie.

Su imagen actual muestra un estilo más adulto, con cambios en el cabello y una apariencia alejada del perfil juvenil que lo hizo conocido.

El aniversario de Hannah Montana impulsó nuevamente el interés por su figura, con repercusión en redes sociales.

Además de su rol en Disney, desarrolló una trayectoria en cine, televisión y programas de entretenimiento como Dancing With the Stars. El paso del tiempo dejó en evidencia la transformación de uno de los actores más recordados de Hannah Montana, cuya apariencia actual dista considerablemente de la imagen que lo popularizó en la pantalla. Cody Linley, quien interpretó a Jake Ryan, reapareció con un estilo renovado que despertó interés y comparaciones.

A dos décadas de su participación en la serie de Disney Channel, su evolución no solo se percibe en lo físico, sino también en el recorrido que tomó dentro del mundo del espectáculo. La figura juvenil que formó parte de una generación televisiva dio paso a una imagen más madura.

El aniversario de la producción reavivó la atención sobre sus protagonistas, generando una nueva ola de repercusión en redes sociales. En ese contexto, Linley volvió a posicionarse en el centro de la escena con una estética diferente y un mensaje cargado de nostalgia.

Cody Linley AyD @codylinley Cómo fue la impresionante transformación de Jake Ryan La transformación de Cody Linley se refleja en un cambio visible en su apariencia. Actualmente, a sus 36 años, dejó atrás el cabello largo y rubio que caracterizaba a su personaje en Hannah Montana, adoptando un estilo más clásico con pelo corto y castaño, lo que marcó una diferencia significativa respecto a su etapa juvenil.

A pesar de estos cambios, conserva algunos rasgos distintivos como sus ojos verdes, uno de los aspectos más recordados por quienes seguían la serie. Esta combinación entre continuidad y transformación contribuyó a que su nueva imagen generara impacto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cody Linley (@codylinley) Más allá de lo físico, su recorrido profesional también acompañó esta evolución. Inició su carrera en 1998 con participaciones en cine y televisión, alcanzó notoriedad en Disney y luego continuó vinculado al entretenimiento, incluyendo su participación en Dancing With the Stars. En el marco de los 20 años del estreno, compartió un mensaje en redes sociales recordando su paso por la serie y agradeciendo el apoyo del público.