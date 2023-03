Durísimo: las picantes críticas al Kun Agüero en Duro de Domar

"Es un jugador extraordinario, pocos jugadores fueron tan buenos para el fútbol argentino. A mi no me preocupa que se comporte como un millonario porque lo es (...) El problema es cuando empieza a bajar línea. Él desde su lugar, que tiene mucha llegada a niños y mucha gente que lo admira por ser jugador y gamer ", detalló el periodista deportivo acerca de la molestia que le ocasiona los dichos del jugador surgido en Independiente.

En la misma línea, Hamilton remarcó su disgusto por las declaraciones que realizó durante un streaming: "Empieza a desandar un discurso de desclasado, de odio, niega que tenga que pagar impuestos. ¡Hacé lo que tenés que hacer! Fue el yerno de Maradona por 10 años y no aprendió nada al lado de él".

Tras estas afirmaciones, el conductor Pablo Duggan abrió el debate con el resto de los panelistas. "Me considero una persona que está en una muy buena situación económica, cada vez que me junto con el contador me da un poquito ganas de llorar, pero entiendo que hay que hacer una redistribución. Quiero un país en el que todos tengan las mismas posibilidades que tuve yo, que salí de la educación pública y eso se hace con impuestos", explicó Mariela Anchipi.

"Antes de seguir hablando, debería pagar los impuestos. Me tiene podrido. Desde que es instagramer se olvidó de donde vino".



Maslatón: "Los impuestos patrimoniales son nefastos"

El militante libertario Carlos Maslatón se mostró a favor de los dichos de Sergio Agüero, que cuestionó la creación del Aporte Solidario y Extraordinario por parte del Gobierno durante la pandemia del Covid-19. "Los impuestos patrimoniales que él impugna, está bien. Porque son nefastos para el país. El próximo Gobierno lo va a tener que derogar. Bienes Personales lo inventó Cavallo y había sido transitorio, quedó para siempre. Eso aleja las inversiones".