¡Durísimo! El picante cruce de Cynthia García y Maslatón en Duro de Domar

Cynthia García vs. Carlos Maslatón

Todo comenzó cuando Maslatón señaló que la grieta es "la consecuencia de la exageración kirchnerista entre octubre de 2011 y junio de 2013" Para el referente liberal, en ese momento, "el país no kirchnerista y no peronista creyó que el kirchnerismo evolucionaba hacia el chavismo ".

Inmediatamente, Cynthia García le retrucó: "¿Cual exageración kirchnerista?". "El cepo cambiario, el Consejo de la Magistratura, la Ley de Medios...", enumeró Maslatón.

La periodista lo frenó en seco para advertirle que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "generó nuevas audiencias".

Maslatón, molesto por la interrupción, exclamó: "¡Cynthia, yo estoy tratando de analizar. analicemos!". A lo que la panelista le respondió: "¡Pero no analices pelotudeces, Maslatón, dale! Yo soy parte del colectivo más estigmatizado del periodismo argentino, así que no me la vas a contar".