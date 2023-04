Disney anunció el regreso al cine de Star Wars con tres películas nuevas

En el caso del filme de Mangold será ambientado temporalmente en el amanecer de los Jedi; el dirigido por Filoni estará alrededor de la Nueva República y conectará las historias contenidas en las series; y por último, la entrega de Obaid-Chinoy contará acontecimientos posteriores al Episodio IX.

Obaid-Chinoy dijo su filme "contará la historia de la reconstrucción de un nuevo orden Jedi", con el regreso de Daisy Ridley en el personaje de Rey. Además, se confirmó que, tras la salida de Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson, tendrá nuevo guionista: Steven Knight, el creador de la serie Peaky Blinders.

En cuento a las series, el creador de Andor, Tony Gilroy, informó que la segunda y última temporada debutará en agosto del próximo año y presentó un trailer del envío, aún en producción, junto a sus estrellas Diego Luna y Andy Serkis.

Leslye Headland, creador de The Acolyte, mostró las primeras imágenes de su proyecto, el cual transcurre en un período temporal entre la Era de la Alta República y el principio de los filmes de precuela.

Por otra parte, Jude Law y Jon Favreau mostraron el primer trailer de Skeleton Crew con nuevos personajes centrados en un grupo de rebeldes viajando a través de la galaxia. Favreau contó que la serie tendrá episodios dirigidos por la galardonada dupla conocida como "Los Daniels", Jon Watts, David Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung.

En tanto, Rosario Dawson anunció que Ahsoka se estrenará en agosto próximo y reprodujo un trailer del envío junto a Mary Elizabeth Winstead, que interpretará a Hera Syndulla.

Por último, el evento sirvió también para que Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen mostraran un adelanto de seis minutos de Indiana Jones and the Dial of Destiny, una nueva edición de la saga del arqueólogo.