Diego Latorre destrozó a Mariano Closs y reveló una faceta desconocida del relator de ESPN

El comentarista no suele compartir programa con el relator, pero se cruzaron en transmisiones y tienen una relación fuera de la televisión. Sucede que la dupla, Latorre la comparte con Sebasitán “Pollo” Vignolo, mientras que Closs suele relatar para partidos del exterior.

En una entrevista en Paren la Mano con Luquitas Rodríguez, el periodista Latorre contó: “Mariano habla mucho, es insoportable jugando. Es muy competitivo, muy irascible. Va contra el árbitro, contra sus compañeros, les grita: 'damelá, damelá'".

Y agregó: "Un día estábamos jugando, ganábamos 5-1. Última jugada, la llevaba por el medio, éramos tres contra uno, lo tenía a Mariano a un costado. Gambeteo al defensor y cuando la tiro para adelante sentí un tirón…”.

Pero no terminó ahí porque al finalizar, siguió la tensa situación: “Termina el partido, yo estaba en el suelo, desgarrado y viene caminando y me dice 'la con*** de tu madre boludo, eso te pasa por morfón'".

Fuerte pelea en ESPN: Morena Beltrán y Chavo Fucks se cruzaron en vivo

La periodista Morena Beltrán se enfureció en vivo en el programa F90 en ESPN, el cual conduce Sebastián “Pollo” Vignolo, porque su compañero, Diego “Chavo” Fucks, la interrumpió mientras ella hacía su análisis del rendimiento de Boca tras el reciente empate ante Independiente Rivadavia.

“Los centrales los tiene muy emparchados todo el tiempo”, indicaba Beltrán y ahí apareció Fucks: “Entonces que no se presente, entonces que no se presente”. A lo que la periodista respondió: “Pará, ¿por qué que no se presente?”.

Enseguida continuó Morena y le paró el carro a su compañero: “¡Estamos analizando, Chavo! ¿Entonces ponemos música?”. Y su compañero intentó mostrar su forma de ver las cosas y consideró: “No, es Boca. Compra jugadores todos los días”.

Sin dejarlo hablar, Beltrán siguió firme con su postura y le dio una clase a su compañero. "¡Bueno, pero analicemos! En vez de analizar el puñito de Martínez (en el festejo del gol de Medina), a mí me parece que sí es criticable que cambie tanto, que modifique tanto, que empiece con un sistema, que después ponga a (Brian) Aguirre en una situación en la que pierde el control, después ponga a tres centrales, después a Pol (Fernández) de líbero... ¡Eso me parece criticable, eso sí!".