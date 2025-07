Desmienten que Marcelo Tinelli haya pagado las deudas de su productora: la millonaria cifra que adeuda La Flia

Florencia Peña Marcelo Tinelli Redes sociales

El día viernes en el stream NR Sin Censura, Albinoni confirmó que le habían pagado, pero estaba furiosa porque Marcelo dio a entender que pagó su silencio, agregando que: “Me decepcionó. Yo con 52 años de carrera, todo lo que tengo me la gané trabajando y sin cagar a nadie”. “No se dejen callar, hablen ahora que es el momento por que después cuando todo esto pase ya nadie se va a acordar, además parte del periodismo tiene miedo de hablar algo que nunca vi en mi vida”, expresó.

El sábado, en la mesa de Mirtha Legrand, Florencia Peña comentó: “Ya me pagaron a mí y a mi hijo. También a todos los trabajadores de La Flia”. Sin embargo, no solo no es cierto, sino que causó la furia de las personas que aún no recibieron su pago, es decir: Productores, proveedores de servicios, entre otros.

“Que bueno que a Florencia Peña le hayan pagado todo porque nosotros estamos esperando desde el Bailando 2023”, contó un representante legal de una empresa publicitaria a C5N.com, mientras que otra que distribuye pantallas led afirma que al día de hoy nadie le responde los mensajes y que hace tiempo que sabe que la productora cerró, por eso dejaron de reclamar.

Albinoni vs Tinelli Albinoni remarcó que le hubiera gustado que Tinelli la llamara. Redes Sociales

La realidad es que La Flia debe $327.169.057,11 con una totalidad de 95 cheques sin fondo, mientras que la de Marcelo Tinelli llega a casi el triple con $811.713.904,28 alcanzando los 199 cheques, información publicada por el BCRA y que deja al destape la gran crisis económica que atraviesa.

Marcelo no tiene proyectos a corto plazo, para regresar a los medios, solo la convocatoria a Gran Hermano Generación Dorada, pero que no tendría el visto bueno de Telefe para que sea incorporado. Además, está furioso con su ex socio Pablo “El Chato” Prada porque permitió que desde su pantalla (América TV), se cuenten todos los pormenores económicos que atraviesa, con cruces telefónicos calientes en donde la palabra “desagradecido” y “vos también sos responsable” se repitió en varias oportunidades.

La Flia cerró, pese a los dos comunicados emitidos que no tienen firma, más que solo “la dirección” que tampoco aclara quién es ni qué persona jurídica está a cargo. Tampoco hay proyectos y el depósito emplazado en Martínez fue embargado por falta de pago, por lo cual también se quedó sin materiales.

Marcelo Tinelli historia cierre La Flia Captura Instagram

Este escándalo, quizás vuelva a esconderse bajo la alfombra luego del pago a las figuras que estaban reclamando en los medios, pero seguramente continuará hasta que se pongan al día con todos los pagos correspondientes, aunque la gran mayoría cree que presentarán la quiebra para evitar desembolsar una cantidad de dinero con la que no cuentan. Además, según se pudo saber, han respondido a algunas personas que se les está debiendo con la clara orden de “no quejarse en los medios” por que de lo contrario no recibirán tampoco el 50% de indemnización que les habían ofrecido.

El fin de la carrera de Marcelo Tinelli en los medios, donde hasta hace años era impensado y menos de esta manera, refugiándose pronto en el streaming, un nicho que aún no explotó y que será su último recurso para tratar de mantenerse activo.