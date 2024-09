Delfina Chaves confirmó su romance con un protagonista de la serie Máxima: quién es

En diálogo con Infobae, hace aproximadamente un mes la actriz había revelado: "No estoy acostumbrada a estar enamorada. En mi vida pasé mucho más años soltera que de novia. Tuve dos novios, pero me cuesta pensarme de a dos, me pienso mucho de a uno". Y luego, al consultarle si estaba enamorada, Chaves se quedó en silencio.