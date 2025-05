Debate en Indomables por el precio de los alimentos: "Los jubilados te piden con vergüenza un pancito"

El aumento de los precios en los productos de primera necesidad como la carne y el pan , fueron el centro del debate entre dos comerciantes que viven a diario lo que pueden o no comprar sus clientes.

En Indomables, en C5N , con la conducción de Diego Brancatell i y Marisa Brey , se cruzaron un carnicero libertario, y un panadero "kuka", según las ideas que defendieron. "Dicen que los aumentos no existen, pero nosotros lo hicimos visible, por ejemplo con el precio del huevo . Es algo fundamental para las factura. De 35 mil pesos a 75 mil pesos en 60 días, antes de las Pascuas", empezó.

Por el contario, el dueño de la carnicería respondió que no era tan así: "Atiendo al público en una carnicería de barrio. No se dónde él compra la grasa", interrogó. Recibió por respuesta: "Donde la compran todos".

"Cuando te plantean que no bajó el consumo de carne, explíquenme porque la caja de grasa pasó de 25 mil a 45 mil pesos. Llamas a la empresa y nos dicen que la gente no consume carne y por eso no hay grasa, por eso sube", argumentó el panadero.

Entre los temas y los que más ajustados están se habló de los jubilados: "Los jubilados, pobres, se quedan en un rincón del local y cuando se vacía te piden con vergüenza un pedacito de pan", remarcó y aclaró "no se trata de gente que esté en situación de calle".

Para graficar El kilo de pan está en 1200 pesos, y se perdió el precio de referencia. "Con el libre mercado ya no tenés entidades con quien tratar y te pueden pedir 1.000 dólares o un establecimiento igual en otro lugar vale 3.000", aseguró el entrevistado.