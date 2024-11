De qué se trata Umjolo: Perdidamente enamorada, la película de drama y romance que llegó a Netflix con una atractiva propuesta

San Valentín es el día del amor, el día en que Cupido se muestra más travieso. Esta producción se focaliza en este día lleno de amor y sigue la historia de estas cuatro mujeres cuyas vidas románticas se entrelazan en una boda el día de San Valentín que no olvidarán pronto.

Umjolo: Perdidamente enamorada es una cinta de drama y romance, dirigida por Fikile Mogodi (serie de televisión The Wife), que sigue la historia de Thobeka, una mujer dedicada y amorosa, que cree que su relación con su esposo, Sibongiseni, es sólida y verdadera.

Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre pruebas de la infidelidad de Sibongiseni, lo que la lleva a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre su matrimonio y a medida que Thobeka lucha por entender y aceptar la traición, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Con la ayuda de sus amigos y familiares, Thobeka comienza a reconstruir su vida y su sentido de identidad, encontrando fuerzas que nunca supo que tenía, enfrentándose directamente a las complejidades de las relaciones humanas, la importancia de la confianza y la resiliencia frente a la adversidad.

Embed - Umjolo: The Gone Girl | Official Trailer | Netflix