De qué se trata la serie animé Mi feliz matrimonio que es tendencia en Netflix y no se mueve del Top 10

Mi feliz matrimonio es tendencia en Netflix y no se mueve del Top 10.

El furor por las series animé no para en Netflix, y recientemente se sumó al catálogo Mi feliz matrimonio (Watashi no Shiawase na Kekkon en su idioma original), que es tendencia en la plataforma de streaming más utilizada en el mundo y no se mueve del Top 10. En esta nota te contamos de qué se trata.