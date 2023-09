De qué se trata La canción de los bandidos, el western coreano que es furor en Netflix.

La sinopsis oficial en la plataforma dice: “Ambientada en el tumultuoso período del dominio colonial japonés sobre Corea, la historia de un grupo de personas que, por diversas razones, terminan en la tierra sin ley de Gando y se unen para proteger a Joseon para el pueblo coreano. Hay mucha anticipación por el intenso drama que se desarrollará cuando diferentes grupos con sus respectivos motivos, incluidas las tropas japonesas, el Ejército de Independencia de Corea, sicarios, bandidos e inmigrantes de Joseon, se enfrenten entre sí en la anárquica tierra de Gando durante la década de 1920”.

Song of the Bandits | Official Trailer | Netflix