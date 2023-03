De María Becerra a Billie Eilish y Bizarrap, puro talento joven en el cierre del Lollapalooza

A pesar de los retrasos en la grilla por la lluvia de la tarde del domingo, las presentaciones se llevaron a cabo sin inconvenientes siento una instancia marcada por el público joven, ya que los headliners del line up no pasan de los 25 años.

María Becerra: de High en pandemia a Automático en el Lolla

Uno de los shows más esperados de la noche fue el de María Becerra, la artista local femenina más escuchada del mundo que viene de girar con su último álbum La Nena de Argentina, se presentó pasadas las 20 horas con un perfomance eléctrico y lleno de color. Repasó sus más grandes éxitos y sorprendió invitando a la mítica banda de cumbia Ráfaga al escenario, juntos no sólo entonaron el clásico “Mentirosa” si no que también compartieron la reversión de “Adiós”, tema que lanzaron hace poco.

En uno de los momentos más emotivos, La Nena de Argentina presentó un tema para su pareja Rei, uno de los representantes de RKT en el país que logró posicionarse en todos los rankings musicales gracias a “Tu turrito” y que también fue parte de la grilla del tercer día del festival.

"Se lo dedico hoy y se lo dedico todos los días", el tema se llama Pídelo y en alguna de sus frases reza "si te tengo encima, yo me siento blessed” "Se lo dedico hoy y se lo dedico todos los días", el tema se llama Pídelo y en alguna de sus frases reza "si te tengo encima, yo me siento blessed”

En el Lollapalooza 2023, María Becerra mostró la evolución artística en el escenario que ha tenido desde su despegue imparable en 2020 hasta ahora. La cantante también se vio agradecida por el momento que viven las mujeres dentro del género urbano y de la música nacional en general, así les dedicó un shout out a las colegas argentinas que llevan sus temas fuera de los límites locales, nombró a artistas como Nicki Nicole, Tini, Cazzu e hizo hincapié en la internacionalización de La Joaqui.

El año pasado la cantante española Lola Índigo había invitado a María Becerra a su presentación para tocar “High” y esta vez fue María quién sorprendió a los fanáticos trayendo a Lola al escenario para juntas interpretar su éxito “DISCOTEKA” cerca del final de su show en uno de los momentos más explosivos de la noche.

La Nena de Argentina se paseó por su repertorio de hits regalándonos temas como “Miénteme”, Qué más pues? y uno de sus reggaetones más potentes y exitosos “Automático”.

Lil Nas X: el rapero queer en su primera vez en Buenos Aires

Lil Nas X tiene 23 años y es uno de los raperos más distintivos y por qué no, llamativos de la escena global actual. El artista que siempre ha sido foco de atención por su extravagancia, se presentó en la última fecha del Lollapalooza argentina 2023 haciendo gala de su energía para todos sus fanáticos.

El escenario SAMSUNG fue testigo del pogo hiphopero que se vivió cuando Lil Nas X tocó MONTERO (Call Me by Your Name) al abrir su set list en la presentación del domingo.

Podemos definir la performance del artista como “fantástica” pero no solo por su soltura sobre el escenario si no también por el universo del que cual nos hace parte. Una especie de imaginario rocambolesco y presuntuoso donde los cambios de vestuario y el despliegue de su puesta en escena fueron clave para su primera presentación en el país. Cerró con “LOST IN THE CITADEL” e “INDUSTRY BABY”, , tema con sonidos de “Beat It” por Michael Jackson.

Billie Eilisch

Billie es una de las artistas jóvenes más importantes del mundo, su pop oscuro y su sonido transgresor se dio cita ante más de 100 mil personas en el cierre del festival de este año. Con una puesta en escena minimalista, característica que también acompaña su música, abrió con “Bury a Friend” frente a un público adolescente que se agolpaba desde temprano para poder conseguir los primeros lugares frente al vallado.

Acompañada de su hermano, el productor y músico Finneas O’Connell, con quien interpretó Your Power en acústico (tema interrumpido por la seguridad de las personas que estaban adelante y se quedaban sin aire), se paseó por himnos centennials que han sabido abanderar a una nueva generación, creando un vínculo que se fortalece en la interacción del vivo.

Fue su hit Bad Guy el que la llevó al éxito global y, en su interpretación antes del cierre, como una encantadora de serpientes, sola con su micrófono y su versatilidad vocal puso a saltar a todo el Hipódromo de San Isidro.

Skrillex y el sueño del Biza

Skrillex explotó su argentinidad al máximo, abrió su set con la voz de Mercedes Sosa cantando “Gracias a la vida”, para luego soltar una alarma que anunciaba que el cierre del Lollapalooza 2023 estaba por iniciar.

Su dubstep ha sabido influenciar a muchos artistas actuales y ha impactado en el nuevo revival dosmilero de las fusiones que proponen algunos géneros de la escena nacional e internacional. Se sabe que es uno de los artistas más admirados por Bizarrap y durante la tarde se empezó a rumorear que Skrillex podía llegar a cumplir “el sueño del pibe”.

Así, en un feat de generaciones, Bizarrap fue el encargado de cerrar el Festival Lollapalooza 2023 y, junto al estadounidense, tocaron algunas sessions como la de Villano Antillano, Snow tha product y, obvio, la más reciente grabada junto a Shakira. “Gracias por estar acá y por invitarme, sos el mayor ídolo de toda mi vida”, expresó el productor local antes de cerrar el festival con la sesión 52, la sesión de Quevedo.