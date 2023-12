De luna de miel, Celeste Muriega aprovechó la playa para lucir la microbikini total black furor de la temporada

La actriz optó por uno de los diseños clásicos y lisos más usados por las famosas a lo largo de la temporada. En una de las postales, posó entre las olas con un traje de baño básico en total black. Este conjunto contó con un c orpiño con molde triangular con breteles finos y una bombacha diminuta . Además, complementó su look veraniego con un rodete tirante y anteojos de sol negros XL .

Celeste Muriega microbikini Instagram

La publicación de Celeste Muriega reunió miles de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y la playa a donde viajó junto a su pareja. Además, la felicitaron por su reciente compromiso y su actualidad laboral ya que se encuentra cerrando un gran año. La bailarina cierra un 2023 con varios viajes mientras sigue marcando tendencia con sus looks.

Celeste Muriega microbikini Instagram

Celeste Muriega microbikini Instagram

La colección de microbikinis de Rosina Beltrán, la uruguaya de la que más se habla en Gran Hermano

Rosina Beltrán es una fanática de las microbikinis y así lo demuestra en sus posteos en su cuenta de Instagram. La participante de Gran Hermano es una de las sorpresas de ese programa, mientras en sus redes se ven fotos en donde se ven muestras de su estilo y glamour. La personal trainer suele publicar no sólo imágenes vistiendo conjuntos de dos piezas, sino también dando mensajes que reflejan su estilo de vida saludable y su interés en la moda.

Bajo una ducha al aire libre, la influencer uruguaya sorprendió con una microbikini en tono verde agua, destacándose por su diseño simple pero elegante. El conjunto, compuesto por un corpiño triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables, refleja su gusto por la moda y su habilidad para combinar comodidad con estilo.

Rosina Beltran microbikini Instagram

En otra ocasión, junto al mar, Rosina Beltrán optó por un modelo similar pero en un rojo fuego que marca tendencia. Este traje de baño, también de dos piezas, incluyó un corpiño tipo triángulo y una bombacha taparrabos de tiro alto. Su look lo completó con lentes de sol retro con vidrio ovalado y marco dorado.

Rosina Beltran microbikini Instagram

En otra de las imágenes, llamó la atención al posar con un conjunto en rosa pastel. Este look audaz contó con un corpiño rectangular y un minipareo de tiro alto con tajo. La participante del famoso reality se mostró paseando por la arena de alguna playa que visitó en el último año.

Rosina Beltran microbikini Instagram

En otra publicación, la joven lució una microbikini azul francia con un diseño de corpiño triangular y bombacha colaless, acompañado de breteles y tiras en negro. Como accesorios, agregó un sombrero de mimbre, aros tipo argolla en plateado y lentes de sol rectangulares.

Rosina Beltran microbikini Instagram

Finalmente, Rosina Beltran también se sumó a la moda de las enterizas. En esta ocasión eligió un traje de baño que contó con un escote profundo y una bombacha colaless ultracavada con un cinto en la cintura. Se mostró sentada en un sillón con esta prenda en tono nude tendiente al gris. Con estas elecciones, no solo se destaca en "Gran Hermano", sino que también se consolida como una influencer de moda en el mundo de las redes sociales.