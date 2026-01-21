David Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

El exfutbolista y actual dueño de Inter Miami se refirió al sorpresivo descargo que hizo Brooklyn contra sus padres, cargado de reproches, acusaciones y un distanciamiento casi sin retorno.

David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

El clan Beckham siempre se mostró como “la familia perfecta” , pero ahora el hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn, reveló un fuerte interna y el propio empresario salió a hablar a la situación que los involucra. El exfutbolista y uno de los dueños de Inter Miami evitó hacer declaraciones en la prensa durante su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos. Sin embargo, habló por primera vez horas más tarde en el programa financiero Squawk Box de CNBC.

Más allá de que no le dio una respuesta puntual a su hijo mayor a todos los reproches, acusaciones donde mencionó que la famosa pareja intentó manipular la prensa y querer sabotear su relación con su esposa Nicola Peltz, sí mantuvo una respuesta firme, aunque minimizando los dichos, tratando de apaciguar las aguas.

“ Siempre he hablado de las redes sociales y su poder. Para bien y para mal. Lo malo que hemos hablado sobre el acceso a los niños hoy en día es que puede ser peligroso ”, comenzó su descargo el campeón del mundo.

Al mismo tiempo, sostuvo que “personalmente, especialmente con mis hijos, he descubierto que es importante usarlas con buenas intenciones": "He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños ”.

Por otro lado, evitó meterse de lleno en el escándalo familiar, pero explicó cómo intentó ser su costado paternal en la crianza de sus hijos y las plataformas digitales: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles”.

A diferencia de lo que había declarado su hijo, el empresario dejó que Brooklyn se exprese, sin negar ninguno de sus puntos: “A veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.

La postura de Victoria Beckham tras la acusación de su hijo mayor

El primero en hablar de la situación fue David Beckham y a la espera de la respuesta de Victoria, la excantante utilizó sus redes sociales para hacer una publicación, sin embargo, no se pronunció al respecto.

La también modelo prefirió hacer un saludo de cumpleaños a Emma Bunton, una de sus grandes amigas con la que compartió algunos de los momentos más importantes de su vida durante su etapa en las Spice Girls.

“¡Feliz cumpleaños @emmaleebunton! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió junto a esta foto en blanco y negro. Además, Victoria compartió un fragmento del videoclip de la canción Say You'll Be There, uno de sus grandes éxitos en 1996 y que rodaron en el desierto de Mojave, en California.